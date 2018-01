Bush alivia procedimentos de segurança sobre mexicanos Na tentativa de fortalecer sua imagem perante o eleitorado americano de origem hispânica - o bloco eleitoral que mais cresce nos Estado Unidos (EUA) - , o presidente George W. Bush eximiu mexicanos que visitam o país freqüentemente de passar pela nova rotina de segurança nas fronteiras entre os dois países. O anúncio foi feito hoje durante a visita do presidente mexicano, Vicente Fox, ao rancho de Bush no Texas. A visita, realizada com um ano e meio de atraso, tem por objetivo eliminar disputas passadas entre EUA e México. Lado a lado, vestindo roupas despojadas, os dois governantes tentaram transparecer um ar de cooperação quanto a políticas de imigração, comércio, crise no Haiti e medidas de combate ao terrorismo. "México e EUA são muito mais que vizinhos", disse Bush. "São parceiros na construção de um hemisfério mais seguro, democrático e próspero". De acordo com Fox, os mexicanos que portarem cartões de acesso aos EUA não vão mais precisar deixar suas impressões digitais ou tirar fotografias na fronteira americana. A medida ainda precisa ser aprovada pelo Congresso norte-americano.