Bush ameaça modificar papel dos EUA na Otan O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, advertiu aos aliados ocidentais que o papel dos EUA na Otan poderá sofrer algumas modificações, em particular no caso das operações de manutenção da paz, caso a União Européia diga "não" ao pedido de Washington de não incluir os norte-americanos da competência do Tribunal Penal Internacional (TPI), informou hoje o jornal The New York Times. Segundo o diário, o tema será discutido no próximo fim de semana durante uma reunião informal de ministros das Relações Exteriores da União Européia, na Dinamarca. O jornal lembrou que "Bush se opõe veementemente ao TPI, temendo que cidadãos americanos sejam processados no exterior de forma incorreta por razões políticas". O secretário de Estado norte-americano, Colin Powell, enviou no último dia 16 uma carta a todos os governos europeus para pedir-lhes que "ignorem o pedido da União Européia" de se chegar a uma solução comum.