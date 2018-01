Bush: ameaças de Bin Laden justificam escutas O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, citou nesta quarta-feira as ameaças feitas pelo terrorista saudita Osama bin Laden em sua última gravação e defendeu o programa de escutas telefônicas de seu Governo, realizadas sem autorização judicial. Bush visitou nesta quarta-feira a Agência de Segurança Nacional (NSA, em siglas em inglês), responsável pelo programa, dentro de uma intensa campanha da Casa Branca para defender a polêmica iniciativa. Em declarações após ter se reunido com funcionários da agência - tão secreta que durante muitos anos o Governo negou inclusive sua existência - o presidente se referiu pela primeira vez à gravação de Bin Laden, divulgada na última quinta-feira. "Algumas pessoas nos Estados Unidos dizem que ´não pode ser verdade e que não há ninguém disposto a atacar´. Tudo que peço é que escutem as palavras de Osama bin Laden e o levem a sério", ressaltou. Na gravação, o líder da rede terrorista Al-Qaeda propõe uma trégua, mas ameaça realizar novos atentados "muito em breve" em território americano. Bush reiterou o principal argumento de sua administração para defender as escutas sem autorização judicial. "Temos de conhecer as intenções do inimigo antes que ele ataque" os EUA, disse. O programa, cuja existência foi revelada pela primeira vez em dezembro, conta com a autorização pessoal de Bush para a realização de escutas em território americano e no exterior sem necessidade de autorizações de um tribunal especial secreto. Uma lei de 1978, conhecida como Fisa, proíbe especificamente as escutas em território americano ou de cidadãos americanos, a menos que o tribunal especial dê sinal verde para os grampos. Essa permissão pode ser concedida inclusive "a posteriori". Apesar disso, o Governo Bush insistiu que o programa é legal e que sua autorização faz parte das atribuições presidenciais. A iniciativa gerou muitas críticas no Congresso e entre as organizações defensoras dos direitos civis. Algumas delas apresentaram uma ação judicial contra o programa, com o argumento de que viola o princípio de separação dos poderes, o direito à privacidade e as garantias da Constituição contra buscas indevidas. Durante sua visita de hoje à NSA, com sede em Fort Meade (Maryland), o presidente ressaltou várias vezes que o programa é "completamente legal e constitucional", contendo "diversas salvaguardas para respeitar os direitos civis dos cidadãos". Além disso, Bush insistiu que o alcance dos grampos é limitado e atinge exclusivamente comunicações com o exterior de supostos membros da Al-Qaeda. A campanha feita pela Casa Branca para defender as escutas acontecem duas semanas antes de o Comitê Judicial do Senado iniciar uma audiência sobre o programa, no qual chamará para depor o secretário de Justiça americano, Alberto Gonzales. A oposição democrata e alguns parlamentares republicanos criticam a forma de realização do programa, mas não tanto a essência da iniciativa: as escutas das comunicações entre os EUA e o exterior. Estes legisladores consideram que a Fisa já concede ao presidente a autoridade de promover grampos, não havendo necessidade de prescindir da permissão de um tribunal, já que essa corte especial pode dar as autorizações até "a posteriori".