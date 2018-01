Bush amplia gasto militar em US$ 48 bilhões O presidente dos EUA, George W. Bush, afirmou que sua proposta para o Orçamento do ano fiscal de 2003 (a começar em outubro próximo) vai prever um aumento de US$ 48 bilhões nos gastos com a defesa. "Será o maior aumento em gastos com defesa dos últimos 20 anos. Nós vamos investir em armas mais precisas, em defesa contra mísseis, em veículos não-tripulados e em equipamentos de alta tecnologia para os soldados no solo", disse o presidente. Os gastos militares serão "a primeira prioridade" do Orçamento a ser apresentado ao Congresso, acrescentou Bush.Leia o especial