Bush antecipa início de campanha tentando conter Kerry Considerado imbatível nos meses que se seguiram à invasão do Iraque, quando sua taxa de aprovação esteve perto de 90%, o presidente George W. Bush lança amanhã uma blitz eleitoral pela televisão para tentar conter o forte declínio de popularidade que sofreu desde o início do ano e definir os termos da longa contenda que enfrentará com seu desafiante democrata, o senador John Kerry, de Massachusetts, para renovar seu mandato por mais quatro anos no pleito de 2 de novembro. A campanha pela tevê estava programada para maio, mas foi antecipada diante da erosão surpreendentemente rápida da posição de Bush, que aconteceu a despeito das boas notícias na economia. Segundo a maioria das pesquisas eleitorais, o líder americano é hoje vulnerável e perderia para Kerry por até oito pontos percentuais de diferença, se as eleições fossem hoje. Os anúncios, que serão veiculados nacionalmente, mas com maior ênfase em estados que podem determinar o resultado final, foram concebidos com dois objetivos. A primeira safra apresentará Bush como um líder que sabe exatamente o que quer e oferece um rumo claro e definido para os Estados Unidos seja para fomentar o crescimento da economia seja para garantir a defesa intransigente da segurança dos americanos e levar adiante a guerra global contra o terrorismo que declarou após os ataques de 11 de setembro de 2001 contra os EUA. Uma segunda leva de anúncios explorará as contradições da carreira política de Kerry especialmente de seus 19 anos no Senado, para criar dúvidas entre os americanos sobre sua capacidade de oferecer uma alternativa clara ao país.