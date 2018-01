Bush anuncia comitê que investigará dados sobre o Iraque O presidente George w. Bush anunciou a comissão que analisará a qualidade das informações de inteligência sobre o Iraque disponíveis antes da invasão do país. O comitê será presidido pelo ex-senador Chuck Robb e pelo juiz aposentado Laurence Silberman. Bush se disse ?determinado em entender por que? algumas das avaliações feitas antes da guerra não se confirmaram. Mas, voltando a defender sua decisão de invadir o Iraque, Bush disse que não irá ?aceitar pôr em risco a vida e a segurança do povo americano por contar com a boa vontade de ditadores?. O presidente disse a jornalistas que sete componentes da comissão já foram escolhidos, e que entre eles está o senador John Mcain, do partido do presidente. Dois outros membros ainda terão de ser nomeados.