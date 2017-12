Bush anuncia corte de US$ 1,6 tri em impostos O governo Bush confirmou que o projeto de corte de impostos que está sendo apresentado pelo presidente norte-americano deve ficar mais próximo de US$ 1,6 trilhão do que da cifra de US$ 1,3 trilhão usada durante a campanha presidencial. O aumento no tamanho do corte se deve à mudança no período para a implementação do projeto de redução de impostos. Durante a campanha, Bush referia-se ao custo dos cortes para o governo federal ao longo de dez anos, compreendendo o período entre 2001 e 2010. Neste caso, a redução de impostos custaria cerca de US$ 1,3 trilhão em receitas ao governo federal. No entanto, se o período mudar para 2002 a 2011, o projeto vai representar um custo de US$ 1,6 trilhão para o governo federal. O porta-voz da Casa Branca, Ari Fleischer, disse que o superávit do orçamento federal, em contrapartida, vai crescer se o período mudar de 2001-2010 para 2002-2011. Isto porque o superávit orçamentário projetado para 2001, de US$ 285 bilhões, sai do cálculo, enquanto o superávit projetado de US$ 685 bilhões para 2011 é adicionado. O resultado será um ganho líquido de US$ 400 bilhões no total do superávit orçamentário.