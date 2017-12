Bush anuncia corte de US$ 150 bilhões nos impostos O presidente dos EUA, George W.Bush, anunciou neste sábado um corte nos impostos federais equivalente a US$ 150 bilhões. Segundo Bush, que falou em cadeia de rádio, a medida será formalizada na próxima semana e vai beneficiar 94 milhões de americanos, que "pagarão de novo uma fatura fiscal mais baixa no próximo ano". O republicano, candidato à reeleição, justificou a medida afirmando que ela ajudará a aquecer a economia do país. Segundo Bush, o mercado americano gerou 1,7 milhão de empregos desde agosto de 2003 e a taxa de desemprego está em 5,4%, quase um ponto porcentual menor que em junho do ano passado.