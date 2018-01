Bush anuncia crédito de US$ 50 milhões para o Afeganistão O líder do governo interino afegão, Hamid Karzai, reuniu-se nesta segunda-feira com o presidente norte-americano, George W. Bush, na Casa Branca. Bush deu-lhe as boas-vindas anunciando um crédito imediato de US$ 50 milhões para ajudar a reconstruir o país. Primeiro líder afegão a visitar a Casa Branca em quase quatro décadas antes dele, o então rei Zahir Shah foi recebido por John F. Kennedy em 1963, Karzai será convidado de honra no discurso sobre o Estado da União, que Bush pronuncia nesta terça-feira, na sede do Congresso. Mas os dois líderes mostraram divergências sobre o futuro da presença militar norte-americana no Afeganistão. Karzai quer que os EUA participem da força multinacional da ONU que deve garantir a segurança no país. Bush, no entanto, tem dado sinais de que não enviará soldados para a força de paz.