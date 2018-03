Bush anuncia medidas econômicas favoráveis aos palestinos Ao final de um encontro com o primeiro-ministro palestino para o qual o premier Mahmoud Abbas foi recebido com tapete vermelho, o presidente americano, Goerge W. Bush, anunciou nesta sexta-feira medidas que tentam aliviar a pobreza dos palestinos, e assegurou a Abbas que os EUA estão comprometidos em garantir Estados livres e seguros, tanto para os palestinos como para Israel. Após reunir-se com Abbas, Bush disse que dois membros de seu gabinete viajarão para Israel nos próximos meses para começar a trabalhar na busca de empregos e desenvolvimento para as áreas palestinas. Disse também ter afirmado a Abbas que os EUA ?se empenharão para que essas promessas sejam cumpridas? e irão acompanhar os progressos no sentido de ?criar um Estado palestino ao lado de um Israel seguro?. ?É tempo de (abrir) possibilidades no Oriente Médio?, disse Bush. ?o povo da região espera que os líderes aproveitem as oportunidades de paz e progresso?, afirmou. Abbas, em sua primeira visita à Casa Branca, agradeceu a Bush pelos US$ 20 milhões em assistência direta aos palestinos, e por seus ?esforços incansáveis? para obter a paz. Mas afirmou que, para a paz ir adiante, os israelenses precisam cumprir seus compromissos de remover os assentamentos judaicos ilegais na Cisjordânia. ?Todos as construções de assentamentos têm de ser sustadas e o muro preciso ser derrubado?, disse, acrescentando que ?todos os ataques à dignidade dos palestinos precisam cessar?. ?Nós fomos bastante bem-sucedidos onde Israel, com todo seu poderio militar, falhou em reduzir a violência e (assim) contiuaremos?, afirmou Abbas. Bush foi receptivo em relação aos pedidos de Abbas, e disse ter falado como primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, sobre o muro destinado a restringir a entrada dos palestinos em Israel. ?São temas difíceis?, afirmou. ?São temas que não foram discutidos antes, e agora estamos colocando-os sobre a mesa?. O presidente disse que cresceu sua confiança na nova liderança palestina, ?porque são pessoas que sabem o que dizem?.