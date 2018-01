Bush anuncia mudança na política externa no Oriente Médio O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, alertou hoje (06) alguns dos mais próximos aliados norte-americanos no Oriente Médio de que o status quo atual é inaceitável e todos os países árabes devem caminhar em direção à democracia. Além disso, Bush alertou os governos da Síria e do Irã, assim como a Autoridade Nacional Palestina (ANP), de que ele pretende minar sua influência sob seus respectivos povos e sua legitimidade. Mais tarde, em uma cerimônia na Casa Branca, Bush sancionou um pacote de US$ 87,5 bilhões aprovado pelo Congresso dos EUA para ajudar o Iraque e o Afeganistão. Ele qualificou o dinheiro como um compromisso financeiro dos EUA em sua guerra global para derrotar o que considera "terrorismo". "Com esse ato do Congresso, nenhum amigo ou inimigo pode duvidar que os Estados Unidos disponham dos recursos necessários e do desejo de seguir nesta guerra rumo à vitória", declarou. De acordo com ele, os Estados Unidos e outros países têm parte da culpa pela ausência de liberdade democrática no Oriente Médio. O presidente norte-americano alertou que os esforços para levar a democracia no Oriente Médio serão difíceis e acrescentou que os EUA estão agora destinados a ficarem profundamente envolvidos nas questões da região por "décadas". Para justificar esse compromisso, Bush argumentou que maior liberdade é o único caminho para um Oriente Médio mais próspero e estável e o único caminho para um mundo mais pacífico no geral. Bush disse que o número de países livres no mundo aumentou ao longo dos últimos 25 anos, mas esse progresso tem sido notadamente ausente no Oriente Médio. Ao invés disso, a repressão tem promovido a pobreza, a falta de educação, o terror e o ódio. Como resultado, Bush disse que os EUA irão abandonar sua política dos últimos 60 anos, de fazer o que fosse necessário para manter a estabilidade a qualquer custo, e irão se concentrar na punição de governos para oferecer maior liberdade. Além dessas declarações sobre o Oriente Médio, o presidente fez um alerta a quatro outros países de que seus regimes entrarão em colapso e seus povos serão livres: Mianmá, Zimbábue, Coréia do Norte e Cuba. O presidente dos EUA reconheceu que a China tem oferecido ao seu povo "um fragmento" de liberdade política e uma maior liberalização de sua econômica, mas acrescentou que o povo chinês não ficará satisfeito com isso por muito tempo. Bush disse que em 60 anos a acomodação do Ocidente com a falta de liberdade no Oriente Médio não produziu segurança porque a estabilidade não pode ser comprada às custas da liberdade. O presidente norte-americano citou que seus críticos irão argumentar que a democracia não pode florescer dentro das sociedades do Oriente Médio e qualificou essa avaliação como sem sentido. "As pessoas do Oriente Médio estão de alguma forma fora do alcance da liberdade? Os milhões de homens, mulheres e crianças estão condenados pela história ou cultura a viverem no despotismo? Eles estão condenados a nunca conhecerem a liberdade e nunca nem mesmo terem escolha sobre alguma questão? Eu não acredito nisso", garantiu Bush. O presidente disse ainda que o islamismo e a democracia não são imcompatíveis e que diversas nações muçulmanas abraçaram a democracia, como a Turquia, ou que estão caminhando em direção a um Estado mais democrático, como o Marrocos. Ele citou ainda Indonésia, Senegal, Albânia, Níger e Serra Leoa como exemplos de onde a democracia vem avançando. Níger foi o país citado por Bush no discurso do Estado da União como suposto fornecedor de elementos para que o Iraque construísse armas de destruição em massa. Mais tarde, comprovou-se que a alegação baseava-se em documentos falsificados obtidos por serviços secretos de países ocidentais. Apesar das críticas, Bush disse que não pretende promover a "ocidentalização" do Oriente Médio. O presidente dos EUA procurou equilibrar seu discurso dizendo que era momento de os países árabes pararem de culpar uns aos outros por seus próprios fracassos. Bush disse que o custo da repressão no Oriente Médio já é enorme e está ficando maior. "Em muitos países do Oriente Médio, a pobreza é profunda e está se espalhando. Faltam direitos às mulheres, a quem a educação é negada. Sociedades completas continuam estagnadas, embora o mundo siga adiante. Esses não são fracassos de uma cultura ou religião; esses são fracassos de doutrinas políticas e econômicas", disse. De todos esses pontos, Bush destacou a repressão às mulheres nas sociedades árabes e disse que isso tem de ter um fim. Bush disse ainda que a era pós-colonial no Oriente Médio foi marcada pelo crescimento de ditaduras tanto militares quanto teocráticas e destacou o partido Baath na Síria e no Irã, que deixou nada mais que um legado de tortura e miséria. O presidente dos EUA disse que diversos governos da região entendem que devem fazer progressos maiores para permitirem mais liberdade e a disseminação das regras da lei. Ele citou os exemplos de pequenos países do Golfo Pérsico e da Jordânia pela liberalização de suas sociedades. Contudo, no caso da Arábia Saudita e do Egito, Bush disse que ambos os países precisam fazer mais. No caso dos sauditas, esse país está dando "os primeiros passos" em direção à liberdade, mas precisa "demonstar uma verdadeira liderança". No Egito, onde o presidente Hosni Mubarak está preparando seu filho para sucedê-lo, Bush disse que o Cairo deve "mostrar o caminho para a democracia". Segundo ele, os EUA estão adotando as medidas necessárias para construir uma democracia no Iraque e estão sendo testados. Ele disse que isso será difícil. Se os EUA falharem, terroristas de todo o mundo ficarão encorajados, mas se o EUA triunfarem, a presença de um Iraque livre minará os governos da Síria e do Irã, disse o presidente norte-americano. "O estabelecimento de um Iraque livre no coração do Oriente Médio será o evento divisor de águas na revolução democrática global", disse Bush. No caso do Irã, Bush disse que há um movimento pró-democracia a caminho e Teerã deve ficar em alerta. Aos palestinos, Bush alertou que "o único caminho para a independência, a dignidade e o progresso é o caminho da democracia". Bush disse no passado que o histórico líder palestino Yasser Arafat foi um obstáculo para a paz e reiterou esse ponto. "Os líderes palestinos que bloqueiam e minam a reforma democrática, alimentam o ódio e encorajam a violência não são líderes de fato; eles são o principal obstáculo para a paz e para o sucesso do povo palestino", disse Bush. O resultado é que todos os Estados árabes estão destinados a serem livres, concluiu Bush.