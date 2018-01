Bush anuncia renúncia de seu chefe de gabinete O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, anunciou nesta terça-feira a renúncia de seu chefe de gabinete, Andrew Card. Ele será substituído pelo ex-diretor de orçamento do governo, Joshua Bolten, Card apresentou sua renúncia a Bush no início do mês. O presidente americano disse ter decidido durante o último fim de semana que aceitaria o pedido de Card e colocaria Bolten em seu lugar. Card deverá permanecer no cargo até 14 de abril. Tanto Card quanto Bolten trabalharam na equipe presidencial do pai de Bush. "Josh é um criativo pensador político", disse o presidente americano nesta terça-feira. "Ele é especializado em orçamento e economia. Ninguém é melhor do que ele para essa importante posição", acrescentou. A mudança do chefe de gabinete de Bush ocorre em meio ao aumento das críticas com relação à guerra no Iraque e às persistentes sugestões de colegas republicanos, segundo os quais o presidente precisava de novas idéias e energia em seu governo. Um recente pesquisa AP-Ipsos mostra que a aprovação de Bush caiu a 37%, sua pior marca na sondagem de popularidade. Os republicanos temem que o descontentamento do público com Bush prejudique o partido nas eleições de meio de mandato, previstas para novembro deste ano, podendo até mesmo custas o controle das duas casas do Congresso. Em seus mais de cinco anos de governo, Bush tem se mostrado extremamente leal a seus assessores e as mudanças no alto escalão da Casa Branca são muito raras. Ele anunciou a renúncia de Card e a indicação de Bolten em pronunciamento em rede nacional transmitido a partir do Salão Oval da Casa Branca. Não havia indícios de que novas mudanças no gabinete seriam iminentes, mas o secretário de Imprensa da Casa Branca, Scott McClellan, comentou que Bolten terá autonomia para executar as mudanças de pessoal que julgar necessárias.