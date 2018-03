Bush anunciará envio de tropas à Libéria, diz a CNN O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, anunciará amanhã o envio à Libéria de um contingente militar americano que contará com entre 500 e mil fuzileiros navais, informou a rede de televisão CNN. A decisão, de acordo com a emissora, já foi tomada, apesar da oposição manifestada pelo secretário de Defesa Donald H. Rumsfeld, durante um encontro do Conselho de Segurança Nacional dos EUA.