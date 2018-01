Bush apela aos aliados no aniversário da guerra do Iraque Um anos depois de ordenar a invasão do Iraque, o presidente George W. Bush marcou o aniversário da guerra, que acontece amanhã, pedindo hoje determinação no combate ao terrorismo e dizendo que é ?obrigação de todos os governo lutar e destruir a ameaça a nosso povo?. Bush lembrou que os terroristas mataram pessoas inocentes pelo mundo todo, mais recentemente na semana passada, em Madri, onde bombas foram responsáveis pela morte de mais de 200 pessoas. Segundo ele, ?não há campo neutro na luta entre civilização e terror?. ?Não pode haver paz em separado com o inimigo terrorista?, Bush afirmou. ?Qualquer sinal de fraqueza ou recuo simplesmente valida a violência terrorista e convida a mais violência em todas as nações.? Bush falou ante os embaixadores dos países que apoiam os Estados Unidos na luta contra o terrorismo, principalmente no Iraque e no Afeganistão. Bush admitiu que a guerra comandada pelos EUA causaram amargas divisões entre aliados. França e Alemanha lideraram a oposição ao chamado de Bush para o uso da força militar e ficaram de fora. Evocando essas divergências, o presidente norte-americano disse que essas diferenças "pertencem ao passado". "Quaisquer que tenham sido suas opiniões no passado, toda nação tem interesse num Iraque livre, pacífico e democrático." O discurso de Bush ocorre ao final de uma semana de esforços para aumentar o apoio para a "guerra contra o terrorismo", enquanto aparecem sinais de desgaste na aliança liderada pelos EUA para derrubar Saddam Hussein. Embaixadores e diplomatas de 84 países, além de militares, ouviram o discurso na Casa Branca.