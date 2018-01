Bush apoiará emenda contra casamento homossexual O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, disse que apoiará uma emenda constitucional para banir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. No mês passado, a Corte Suprema do Estado de Massachussetts decidiu que é inconstitucional proibir o matrimônio entre homossexuais e estipulou o prazo de seis meses para que os deputados estaduais encontrem um caminho para permitir o casamento gay. Bush já havia condenado a decisão do tribunal e expressado seu apoio a uma definição federal sobre o casamento ser uma união apenas entre "um homem e uma mulher". Em uma entrevista ao canal de televisão ABC, Bush reforçou sua posição: "Eu penso que a corte extrapolou suas funções (...) ela agiu como uma Legislatura". Bush disse também que sua opinião sobre o assunto não o torna uma pessoa intolerante. "Eu realmente acredito na santidade do casamento...e não vejo isso como um conflito entre ser uma pessoa tolerante ou não", afirmou o presidente.