Bush apresenta plano para o Afeganistão O presidente dos EUA, George W. Bush, delineou, ao lado do presidente afegão Hamid Karzai, cinco novas iniciativas para ajudar o Afeganistão a conquistar paz e prosperidade, para que o país nunca mais volte a ser uma ?fábrica de terroristas?. Bush disse que os EUA, que recentemente ampliaram sua presença militar no Afeganistão para 20.000 homens, está ajudando a construir um novo exército no país e a treinar a polícia. Além disso, os EUA se propõem a: ajudar a espalhar a democracia, treinando políticos eleitos; expandir programas de intercâmbio educacional e cultural; financiar o comércio e investimento; trabalhar para imprimir novos livros didáticos; construir escolas; ajudar mulheres a abrir seus próprios negócios. Karzai disse que, em reuniões com membros do Congresso americano, ?agradeci a América pela ajuda que nos deu para nos libertarmos e nos reconstruirmos e prosperar. Tal ajuda foi a fonte de todo o crescimento nos últimos dois anos?.