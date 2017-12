Bush apresenta seus planos para o 2º mandato Legitimado pelas urnas, o presidente dos EUA, George W. Bush, apresenta entrevista coletiva seus planos para os próximos quatro anos. Entre os pontos citados há uma reforma fiscal e mudanças importantes na previdência social, para que os trabalhadores possam administrar suas próprias contas de aposentadoria. Bush também declarou que seu governo irá "atingir nossos objetivos" no Iraque. Ele disse que quer "eleições iraquianas no caminho da estabilidade". O presidente se esquivou de falar sobre reformas no ministério e a possível abertura de vagas na Suprema Corte, cujo presidente, o juiz William Rehnquist, recentemente anunciou sofrer de câncer. "Ainda não decidi nada sobre o ministério", disse. Sobre a Suprema Corte, o presidente afirmou que "não há vagas abertas para a Suprema cOrte e eu tratarei das vagas quando houver uma".