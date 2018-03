Bush aprova 1ª execução de réu militar em meio século O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, aprovou ontem à noite a execução de Ronald A. Gray, um soldado americano condenado à morte por quatro assassinatos e oito estupros cometidos num intervalo de oito meses na década de 1980. Esta é a primeira vez em meio século que um presidente americano autoriza o cumprimento da pena capital contra um integrante das Forças Armadas do país. Ao assinar o documento, Bush aceitou a solicitação do Exército para executar Ronald A. Gray, confirmou a Casa Branca. Os crimes pelos quais Gray foi condenado foram cometidos na região de Fayetteville, na Carolina del Norte, quando ele estava lotado em Forte Bragg. "O ato de autorizar a execução de um membro de nossas forças armadas é uma decisão grave e difícil para um comandante-chefe, mas o presidente considera que os atos relativos a este caso deixam poucas dúvidas de que a sentença seja justa", disse a secretária de Imprensa da Casa Branca, Dana Perino. Nos Estados Unidos, um integrante das Forças Armadas só pode ser executado se o presidente autorizar o cumprimento da sentença. A última execução de um militar americano ocorreu em 1961, quatro anos depois de o presidente Dwight Eisenhower ter autorizado a morte do soldado John Bennett, acusado de violentar e tentar matar uma menina austríaca de 11 anos.