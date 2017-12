Bush aprova criação de ´Centro Bush´ em Israel O presidente dos EUA, George W. Bush, foi informado nesta quinta-feira sobre uma iniciativa para estabelecer um centro que terá o seu nome, em Israel, como um sinal de gratidão por seu apoio ao país e à sua segurança. A informação é do jornal israelense Haaretz. O embaixador de Israel nos EUA Daniel Ayalon, que deixa o cargo em alguns dias, pediu a Bush a autorização para o estabelecimento de tal centro durante um encontro de despedida com o presidente e seu vice, Dick Cheney. Bush disse a Ayalon que a "liberdade" seria um assunto válido para o centro se focar. Ayalon ainda tem que conversar com doadores para pedir o financiamento do "Centro Bush" em Israel, mas não espera encontrar dificuldades para levantar os fundos. O embaixador continuará a trabalhar no assunto com o chefe de equipe da Casa Branca, Joshua Bolten.