Bush assina resolução sobre uso de força contra Iraque O presidente dos EUA, George W. Bush, assinou, nesta manhã, a resolução referente ao Iraque aprovada, na semana passada, pelo Congresso e disse que líderes mundiais precavidos devem assumir a responsabilidade global de confrontar Saddam Hussein. "Aqueles que escolherem viver em negação poderão, eventualmente, ser forçados a viverem com medo", declarou Bush, no mesmo dia em que a Organização das Nações Unidas iniciou um amargo debate sobre sua resolução contra o Iraque. "Todas as nações que dividem os benefícios da paz também devem compartilhar a tarefa de defender esta paz", disse. Bush reuniu cerca de 100 congressistas aliados no Salão Leste da Casa Branca para participar da cerimônia de assinatura da resolução, que autoriza o uso de forças militares, se necessárias, para desarmar Saddam Hussein. Bush aproveitou o discurso para pressionar a ONU a adotar essa nova resolução esboçada pelos EUA. Embora tenha afirmado que o uso de ação militar será a última alternativa, Bush deixou praticamente nenhum espaço para que Saddam evite um confronto. "Nossa meta é eliminar totalmente e por completo qualquer ameaça real para a paz mundial e a América", afirmou.