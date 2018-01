Bush ataca anúncio de TV com críticas a Kerry O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, criticou um anúncio de televisão que ataca o histórico militar de seu rival nas eleições deste ano, o democrata John Kerry. Bush pediu o fim dos anúncios eleitorais patrocinados por grupos não ligados aos partidos políticos. ?Isso quer dizer aquele anúncio (sobre Kerry) e qualquer outro anúncio?, disse. ?Acho que são ruins para o sistema?. O presidente referia-se especificamente a um anúncio patrocinado pelo grupo Veteranos de Lanchas Rápidas pela Verdade, que afirma que Kerry não fez por merecer suas medalhas no Vietnã e que, num depoimento sobre crimes de guerra dado em 1971, foi injusto com os demais veteranos. Bush, seu partido e seu governo vinham se recusando a atacar o anúncio contra Kerry, ao mesmo tempo em que alegavam não ter nenhuma relação com os Veteranos pela Verdade. Recentemente, porém, foi revelado que um membro da campanha pela reeleição do presidente participou de um dos anúncios e que os Veteranos de Lanchas Rápidas pela Verdade são financiados por um milionário ligado à família Bush.