Bush aumenta para US$ 350 mi ajuda às vitimas de tsunami Criticado no exterior e nos próprios EUA pela "ajuda miserável" - nas palavras do New York Times - de US$ 35 milhões prometida inicialmente aos países afetados domingo por tsunamis no sul da Ásia, o governo americano decidiu destinar US$ 350 milhões para o socorro aos sobreviventes, anunciou nesta sexta-feira o presidente George W. Bush. O governo americano também confirmou que enviará no domingo o secretário de Estado Colin Powell aos quatro países mais afetados pela tragédia - Indonésia, Sri Lanka, Tailândia e Índia - para avaliar as necessidades locais. Com o aumento da ajuda americana, chega a US$ 850 milhões o total já prometido pela comunidade internacional aos países afetados. Início dos socorros Caminhões repletos de alimentos, remédios e sacos para colocar cadáveres já chegaram a algumas das áreas mais devastadas e aviões lançaram pacotes de suprimentos sobre vilas isoladas. A operação de socorro de emergência, apontada como a maior da história, tem de superar obstáculos como portos destroçados, falta de combustível e energia elétrica, estradas destruídas e aeroportos congestionados pelos próprios vôos com ajuda.