Bush avisa o mundo: "ou vocês estão conosco ou vocês estão com os terroristas" O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, fará um discurso no Congresso, às 22h (horário de Brasília) desta quarta-feira, pedindo aos militares para ?estarem prontos?, ao povo para manter ?a calma e a determinação? e aos governos ao redor do mundo para fazer uma escolha: ?ou vocês estão conosco ou vocês estão com os terroristas?. Apesar do tom belicoso, Bush não deve fazer uma declaração de guerra. O discurso de Bush ocorre 10 dias depois dos ataques terroristas que destruíram o World Trade Center, em Nova York, destroçaram uma parte do quartel-general das forças armadas, em Washington, deixaram um número de mortos já estimado em mais de 6.500, e provocaram enormes danos à economia.