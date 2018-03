Bush avisa que não admitirá um Irã com armas nucleares O presidente George W. Bush advertiu hoje que ele e outros líderes mundiais não admitirão que o Irã disponha de armas nucleares, e exortou Teerã a tratar manifestantes pedindo a derrubada do governo islâmico com "o mais profundo respeito". "A comunidade internacional tem de se unir para deixar bem claro ao Irã que não tolerará a construção de uma arma nuclear", afirmou Bush a repórteres na Casa Branca. "O Irã seria perigoso se tivesse uma arma nuclear".