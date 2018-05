Bush barra depoimento de assessor no Senado O presidente americano, George W. Bush, citou ontem o chamado "privilégio executivo" para rejeitar uma intimação para que seu assessor político Karl Rove comparecesse hoje a uma audiência no Senado. Rove deveria prestar declarações sobre a demissão de nove promotores federais. Segundo os críticos, em sua maioria democratas, as demissões foram políticas.