Bush bate recorde de impopularidade na Alemanha O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, atingiu seu recorde de impopularidade na Alemanha, revelou uma pesquisa divulgada hoje. De acordo com um trabalho da rede estatal de TV ZDF, que mede a popularidade de políticos em uma escala que varia de +5 a -5, Bush obteve 2,7 pontos negativos. Segundo a ZDF, esta foi a pontuação mais baixa já alcançada por um personagem político na Alemanha, desde que o índice foi criado. A sondagem perguntou aos alemães qual o estadista ou político com posição mais significativa no debate sobre a crise iraquiana. O primeiro posto ficou com o presidente francês, Jacques Chirac, com +1,6, seguido de perto por seu colega russo, Vladimir Putin, com +1,1. O primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Tony Blair, ficou com -1,1. A pesquisa, por telefone, ouviu 1.267 pessoas entre os dias 17 e 20 de fevereiro.