Bush busca apoio da China para pressionar Coréia do Norte O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, busca o apoio de seu colega chinês, Hu Jintao, para aumentar a pressão sobre a Coréia do Norte pelo encerramento do programa nuclear de Pyongyang. Os dois governantes se reuniram neste sábado por cerca de uma hora em Hanói, onde acontece a cúpula da Cooperação Econômica Ásia Pacífico (Apec, sigla em inglês). "A China é um país muito importante, e os EUA acreditam firmemente que se colaborarmos poderemos contribuir para resolver problemas, como os da Coréia do Norte e do Irã", disse Bush. O presidente americano dedicou boa parte de seu tempo durante a cúpula a reuniões bilaterais que buscam o apoio de seus aliados asiáticos para aumentar a pressão sobre o regime de Pyongyang. O próximo governante a se reunir com Bush é o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Neste sábado, o líder americano esteve com o presidente sul-coreano, Roh Moo-hyun, e o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, com os quais se reuniu primeiro separadamente, e depois com ambos em um encontro trilateral. As pressões americanas renderam a inclusão, na declaração final da cúpula, de uma menção à Coréia do Norte, na qual se expressa a preocupação dos 21 países-membros pelo teste nuclear realizado em outubro. A reunião entre Hu e Bush teve também um forte conteúdo econômico e comercial. O presidente americano agradeceu a seu colega por seus esforços para fazer da China "um país de consumidores, não de poupadores", o que vai trazer "benefícios" aos empresários dos EUA. Os Estados Unidos arrastam um déficit comercial em torno de US$ 150 bilhões com a China, um desequilíbrio que se transformou em um dos principais pontos de atrito nas relações entre os dois países. Washington quer que a China adquira mais produtos dos Estados Unidos e flexibilize a taxa de câmbio de sua divisa, o iene, que o Governo dos EUA acredita ser prejudicial às exportações do país. Os presidentes americano e chinês se reuniram pela terceira vez neste ano e louvaram o "excelente" estado das relações bilaterais entre os dois países.