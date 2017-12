Bush busca envolver a Europa com o Iraque Trantando restabelecer o consenso entre os aliados, o presidente dos EUA, George W. Bush, abriu sua visita à Europa com a expectativa de que a Otan aceitará carregar um pesado fardo de responsabilidades no Iraque. Nos próximos cinco dias, Bush estará envolvido em duas cúpulas - com a União Européia e da Organização do Tratado do Atlântico Norte. O comissário de Relações Exteriores da UE, Chris Patten, disse a jornalistas que a violência persistente poderá levar o Iraque ao caos. ?Todos nós na comunidade internacional estamos preocupados que a violência contra os líderes moderados... possa levar o Iraque a se despedaçar nos próximos meses?, afirmou.