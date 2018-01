Bush cai nas pesquisas e deixa republicanos apreensivos Uma nova pesquisa, desta vez divulgada pelo jornal The Washington Post e pela rede de TV ABC, aumentou nesta terça-feira a preocupação dos republicanos quanto à possibilidade de reeleição do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. Mais do que a diferença que separa Bush do democrata John Kerry (44% contra 48%) os analistas republicanos estão apreensivos com os baixos índices de aprovação popular da atual administração. A sondagem mostra que nas questões de economia e guerra do Iraque o apoio dos eleitores a Bush está no mais baixo nível e 57% querem que o próximo presidente dos EUA tire o país da situação deixada pelo atual governo. Apenas 37% dos norte-americanos apóiam a atual gestão da economia e 46% respaldam a atuação no Iraque. O apoio geral de 50% para Bush não sofreu mudanças em relação à pesquisa de fevereiro, mas segue sendo o mais baixo desde que ele chegou à presidência. O maior índice de respaldo ao presidente está no tema da guerra contra o terror, com mais de 60%. Para o deputado republicano da Flórida Tom Feeney, "não há nenhuma dúvida de que a deterioração da credibilidade dos republicanos nas próprias bases está ligada ao déficit público e aos maus resultados nas pesquisas".