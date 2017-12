Bush chama de volta enviado ao Oriente Médio O enviado americano no Oriente Médio, general Anthony Zinni, foi chamado a Washington para consultas com o secretário de Estado, Colin Powell, e o presidente George W. Bush. O regresso de Zinni, previsto para amanhã, foi anunciado pelo Departamento de Estado num comunicado em que sublinhava que, apesar da partida do enviado, os Estados Unidos continuam comprometidos com os esforços para se conseguir um cessar-fogo entre israelenses e palestinos.