Bush chama Sharon de "homem da paz" O presidente norte-americano George W. Bush elogiou o primeiro-ministro Ariel Sharon como "um homem da paz" e que está satisfeito com o fato dele estar agindo de boa fé. Bush ignorou as críticas de que a missão do secretário de Estado, Colin Powell tenha fracassado, enfatizando os esforços de Powell em acabar com a violência, dizendo que "a viagem do secretário de Estado delinou um plano e caminho para alcançar a paz". Duas semanas após exigir que Sharon retirasse as tropas imediatamente das áreas palestinas, Bush disse que Israel está mantendo a promessa de tirar as tropas, aumentando a pressão sobre o líder palestino Yasser Arafat para que assuma uma posição mais dura com relação ao terrorismo. Bush afirmou que entende porque Israel está mantendo as tropas em Belém e Ramallah e afirmou que cinco suspeitos de assassinato de um ministro de Israel parecem estar escondidos no quartel general de Arafat, em Ramallah. Nem Bush ou Powell disseram quais serão os planos após a viagem do secretário. Powell disse que Arafat "não deverá apenas denunciar a violência mas tomar medidas contra aqueles" que cometem atos terroristas. Bush avaliou a crise no Oriente Médio em reunião com Powell, o vice-presidente Dick Cheney, o assessor da Segurança Nacional, Condoleezza Rice e o chefe da Casa Branca, Andrew Card.