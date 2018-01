Bush chega a Belfast O presidente americano, George W Bush, desembarcou no aeroporto de Aldergrove, de Belfast, às 14h25 (horário de Brasília) no "Air Force One". Bush foi imediatamente levado com uma escolta de máxima segurança ao castelo de Hillsborough, nos arredores de Belfast, onde participará de uma jantar de trabalho com o premier britânico, Tony Blair. Pouco antes da chegada do presidente americano, a política da Irlanda do Norte informou ter recebido alarmes de bomba em Belfast. No meio da manhã, foi reaberta a rodovia M2, que liga o centro de Belfast ao aeroporto, fechada por várias horas depois de denúncias sobre a existência de uma suposta bomba no local. Especialistas do Exército fizeram explodir dois pacotes suspeitos encontrados em Dock Street, ao lado da estrada. Por seu lado, centenas de manifestantes antiguerra se reuniram a vários quilômetros do castelo de Hillsborough, numa aldeia com o mesmo nome, num protesto organizado pela "Stop the War Coalition" que pede o fim do conflito no Iraque. Veja o especial :