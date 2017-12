Bush chega a Hanói para cúpula da Apec O presidente George W. Bush, chegou nesta sexta-feira à capital vietnamita, onde no sábado e no domingo participará da cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec). O avião presidencial aterrissou às 10h30, hora local (1h de Brasília), no aeroporto internacional de Noibai, a cerca de 30 quilômetros de Hanói. Esta é a primeira visita de Bush ao país e a segunda de um presidente americano desde o restabelecimento das relações diplomáticas em 1995, 20 anos após a Guerra do Vietnã. Bill Clinton foi o primeiro, em 2000. Nesta sexta-feira, o presidente americano almoçará com o primeiro-ministro da Austrália, John Howard, um dos seus principais aliados na Guerra do Iraque. Bush também deve se reunir com o presidente do Vietnã, Nguyen Mihn Triet, e o primeiro-ministro, Nguyen Tan Dung. Um dos objetivos do presidente americano na cúpula da Apec é discutir o programa nuclear da Coréia do Norte. Em discurso em Cingapura, na quinta-feira, Bush alertou que os EUA considerariam uma "grave ameaça" qualquer transferência de tecnologia nuclear à Coréia do Norte. Os líderes da Apec também emitirão uma declaração separada reafirmando seu compromisso de trabalhar para o reatamento da Rodada de Doha.