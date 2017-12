Bush chega à Ilha de Bali O presidente dos EUA, George W. Bush, chegou nesta quarta-feira à Ilha de Bali, na Indonésia. Bush deve falar sobre terrorismo com a presidente do país, Megawati Sukarnoputri, e com os dirigentes muçulmanos locais. Bush foi recebido por Megawati, por integrantes das organizações islâmicas Nahdlatul Ulama e Muhammadiya (as duas mais importantes do país) e por um representante hindu. Alguns dos grupos islâmicos indonésios têm se manifestado contrários à visita de Bush, a quem chamam de ?terrorista?. Submarinos de guerra patrulharão as águas da ilha e cerca de cinco mil agentes policiais estão escalados para garantir a segurança do presidente norte-americano durante a visita.