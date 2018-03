Bush chega a Jordânia para cúpula da paz O presidente norte-americano, George W. Bush, chegou na manhã desta quarta-feira a Ácaba, na Jordânia, para participar da reunião com os primeiros-ministros de Israel, Ariel Sharon, e da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas. Bush discutirá a implantação do plano de paz para o Oriente Médio, idealizado pelos EUA, Rússia, União Européia e as Nações Unidas, que prevê a criação de um Estado palestino em 2005. O primeiro compromisso de Bush será com o rei Abdullah, da Jordânia. Logo depois, ele se reunirá, separadamente, com Sharon e Abbas. Está previsto para tarde de hoje um encontro entre os três líderes. Bush chegou do balneário egípcio Sharm el Sheij, onde conversou com cinco lideres árabes para pedir o apoio ao plano denominado ?rota da paz?. A reunião entre EUA, Iraque e Autoridade Palestina é a primeira em mais de dois anos. A crise entre palestinos e israelenses se agravou em setembro de 2000, quando Ariel Sharon, então chefe do Partido direitista Likud, visitou a Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém oriental, local sagrado para os muçulmanos. O ato foi recebido pelos muçulmanos como uma provocação e uma nova onda de violência foi iniciada na região.