Bush chega ao México na última etapa de sua viagem O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, chegou a Mérida, no leste do México, na segunda-feira, 12, para uma visita de um dia e meio que concluirá sua viagem pela América Latina. O vôo de Bush chegou à noite ao aeroporto de Mérida, vigiado há dias por vários helicópteros do Exército americano e militares mexicanos. As reuniões de Bush com o presidente do México, Felipe Calderón, começarão nesta terça-feira, 13, em Temozón, uma antiga fazenda de fibras naturais vegetais convertida num luxuoso hotel. Bush foi para o hotel Hyatt para pela manhã ter seu primeiro encontro com Calderón na fazenda, a 30 quilômetros de Mérida. Depois, os dois governantes e suas mulheres, a mexicana Margarita Zavala e a americana Laura Bush, visitarão o sítio arqueológico maia de Uxmal e jantarão na fazenda Xcanatun, também nos arredores da cidade. Na quarta-feira, 14, está prevista uma reunião final entre Bush e Calderón. Em seguida, haverá uma entrevista coletiva conjunta, encerrando a visita de trabalho de pouco mais de um dia e meio. A cidade de Mérida, que ao longo da segunda-feira intensificou a segurança em várias ruas e teve algumas manifestações contra a presença de Bush, está controlada por forças federais e pelo Exército mexicano. Bush e Calderón devem debater temas como o combate ao narcotráfico e à insegurança, os investimentos no México, a possibilidade de cooperação em matéria de energia, e uma possível reforma migratória.