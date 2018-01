Bush chega de surpresa ao Afeganistão O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, chegou nesta quarta-feira ao Afeganistão para uma curta escala não anunciada dentro de sua viagem pelo sul da Ásia. O avião trazendo Bush aterrissou na base americana de Baghram nos arredores de Cabul. O presidente americano visita as tropas americanas e reúne-se com o presidente afegão, Hamid Karzai, durante uma escala de cerca de quatro horas, segundo fontes oficiais americanas. Esta é a primeira visita de Bush ao Afeganistão, onde há por volta de 19 mil soldados americanos estacionados participando da chamada Operação Liberdade Duradoura, que tem como alvo os redutos do regime taleban e seus aliados da rede terrorista Al-Qaeda. O presidente americano deve chegar esta noite à Índia para uma visita oficial de três dias de duração. Depois seguirá para o Paquistão, onde permanece durante um dia. A escala no Afeganistão não foi anunciada, embora houvesse um rumor à respeito. A maioria dos jornalistas que o acompanhavam nesta viagem já chegou a Nova Délhi. Em Cabul, a segurança foi reforçada. Horas antes da chegada de Bush, era possível ver veículos blindados e aviões americanos patrulhando a cidade. "O objetivo desta visita é consolidar a sólida relação que mantemos com o Afeganistão e demonstrar nosso apoio a uma democracia jovem e emergente", disse o porta-voz da Casa Branca Scott McLellan. O porta-voz da Casa Branca indicou que a visita não foi comunicada por questões de segurança, mas que foram necessárias oito semanas de preparação.