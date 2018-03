Bush chorou ao falar com parentes de astronautas, diz revista O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, chorou neste sábado depois de conversar por telefone com os familiares dos astronautas mortos a bordo do ônibus espacial Columbia, segundo informou neste domingo a revista semanal Time. "Depois dos telefonemas, Bush ficou com os olhos marejados e saiu da sala para se recompor", disse um funcionário da Casa Branca citado pela revista. O funcionário estava próximo ao presidente. Bush estava em sua residência de campo de Camp David, onde planejava passar o final de semana, quando foi informado da tragédia do Columbia. Imediatamente, decidiu voltar para a Casa Branca. VEJA O ESPECIAL