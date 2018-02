Bush cobra aprovação do "fast track" O presidente americano, George W. Bush, apelou hoje ao Congresso para aprovar a autorização para negociar pactos comerciais internacionais, o "fast track", afirmando que eles contribuirão "para a segurança econômica dos trabalhadores" dos Estados Unidos. "Faz mais de um ano que o Congresso discute a Autoridade para a Promoção do Comércio", recordou o presidente na sua mensagem semanal de rádio. A aprovação da autoridade para o comércio está bloqueada, devido aos desacordos sobre quem deve liderar as negociações para harmonizar as versões adotadas pelo Senado e pela Câmara dos Representantes. A lei, depois de aprovada, permitirá ao presidente negociar acordos comerciais com outros países, que o Congresso poderá aceitar ou recusar, mas não alterar. A presidência esteve impedida de negociar acordos desde 1994, depois dos EUA, o México e o Canadá terem assinado o Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), e a ausência desta autorização impediu os EUA de avançar com acordos com o Chile e outros países do continente. Para George W. Bush, se o Congresso atrasar a aprovação desta lei, "haverá menos mercado para o comércio livre de produtos norte-americanos e serão criados menos empregos para os trabalhadores dos EUA". Os sindicatos norte-americanos e numerosos legisladores democratas opõem-se à lei, que autorizará, segundo eles, a negociação de pactos comerciais sem conter cláusulas sobre os direitos trabalhistas e de proteção ao meio ambiente.