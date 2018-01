Bush cobra resultados antiterror de Musharraf O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, conclamou hoje seu colega paquistanês, general Pervez Musharraf, a "mostrar resultados" na questão de impedir que militantes realizem atos terroristas na região da Caxemira. Tal questão, afirmou Bush, é mais importante que os dois testes com mísseis realizados pelo Paquistão. Depois de se encontrar com o presidente francês, Jacques Chirac, em Paris, Bush expressou sua preocupação com os testes ao governo de Musharraf. Mas o líder americano afirmou estar mais interessado em ver que Musharraf está tomando ações para prevenir ataques do lado da Caxemira controlado pelos indianos. "Estou mais interessado na certeza de que Musharraf mostre resultados em impedir que pessoas cruzem a linha de controle", disse Bush. "O fim do terrorismo. Isto é mais importante que testes com mísseis".