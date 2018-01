Bush com problemas com a esquerda. Em seus aviões Parece perseguição, mas provavelmente tudo não passa de uma coincidência. De qualquer forma, o presidente Bush teve dois problemas seguidos com a esquerda ? sempre, é claro, nas asas de seu aviões. Um aconteceu hoje. O flap da asa esquerda do Air Force One travou e forçou o presidente a regressar de Oak Ridge, no Tennessee num avião menor da Casa Branca, um Boeing 757, ao contrário do seu portentoso 747. Apenas uma semana antes, no 4 de julho ? dia da independência americana ? uma válvula do motor da asa esquerda de seu avião, desta vez um 757, atrasou a partida de Bush de Hagerstown, em Maryland. Um outro avião da frota presidencial voou da base aérea de Andrews para pegá-lo e levá-lo a Virgínia.