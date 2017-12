Bush compara guerra ao terror à 2ª Guerra Comparando a guerra ao terror à luta na 2ª Guerra Mundial contra a tirania, o presidente dos EUA, George W. Bush, pediu apoio a seu esforço para levar liberdade e democracia ao Oriente Médio. ?Este é o grande desafio de nosso tempo, a tempestade em que voamos?, disse ele a cadetes da Academia da Força Aérea, aos pés das Montanhas Rochosas. Da mesma maneira que eventos na Europa levaram ao fim da guerra fria, eventos no Oriente Médio determinarão o destino do combate ao terrorismo, disse Bush em seu discurso de 45 minutos, voltado para a política externa. Ele disse que, além de prender terroristas, é preciso alimentar a abertura nas sociedades oprimidas, para evitar o ressentimento que leva à violência. ?Se aquela região for relegada a ditadores e terroristas, será uma fonte constante de violência e alarme, exportando assassinos de poder destrutivo cada vez maior para atacar a América e outras nações livres?, disse Bush.