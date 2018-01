Bush compara luta contra terror à guerra ao nazismo Ao visitar, nesta segunda-feira, as praias da Normandia, na França, onde em 1944 ocorreu o histórico desembarque aliado, o Dia D, o presidente George W. Bush comparou a atual luta contra o terrorismo à guerra contra o nazismo. Ele disse que o combate aos terroristas "vai exigir de nós o mesmo sacrifício feito por nossos antepassados" para derrotar os Exércitos de Hitler. "Hoje (também) defendemos nossa liberdade contra pessoas que não a desejam", insistiu Bush, que estava acompanhado do presidente francês Jacques Chirac. O presidente americano seguiu depois para Roma, onde participará amanhã da assinatura de histórico acordo, que dará à Rússia uma cadeira no novo Conselho Consultivo da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Ao ser recebido pelo primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusni, Bush reafirmou a necessidade de união para o êxito da luta contra o terror. "A unidade das nações civilizadas acabará com o perigo do terrorismo", disse. O presidente americano será recebido amanhã, no Vaticano, pelo papa João Paulo II, que retornou hoje de uma viagem de cinco dias pelo Azerbaijão e Bulgária. Bush foi o primeiro chefe de Estado a chegar à capital italiana para a reunião de cúpula da Otan, que contará com a participação de 18 líderes europeus e do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Berlusconi mobilizou um extraordinário esquema de segurança para o encontro, integrado por mais de 15 mil homens, baterias de mísseis antiaéreos, tanques, helicópteros, lanchas rápidas e navios de guerra, caças-bombardeiros e aviões radar AWACS. Essa operação custou U$ 11 milhões aos cofres italianos e provocou a interdição de várias praias da região, incluindo uma de nudistas - o que gerou acalorados protestos de freqüentadores. A cúpula, de cinco horas, ocorrerá na Base Naval de Pratica di Mare, a 30 quilômetros da capital italiana. Todos os chefes de Estado discursarão antes da assinatura do acordo. O atual Conselho Permanente será substituido por um Conselho Consultivo, que incluirá a Rússia. Moscou participará das decisões sobre a luta contra o terrorismo, corrida nuclear, armas químicas e biológicas, mísseis táticos defensivos, controle de armamentos, criação de forças internacionais de paz, monitoramento de crises regionais e buscas e salvamento em alto mar, entre outros. A Rússia participará também de todas as reunião do conselho, podendo manifestar sua posição e votar, mas sem nenhum direito a veto. Constam também da pauta da reunião, avaliações da luta antiterrorista, uma eventual ação militar contra o Iraque e o agravamento da crise no Oriente Médio. Berlusconi ofereceu hoje um "jantar tricolor" (com as cores da bandeira italiana) a Bush, que inclui macarronada, carne e sorvetes de framboesas (vermelhas), pistache (verde) e limão (branco). Durante a ceia - à qual compareceram também o secretário de Estado, Colin Powell, e a assessora de segurança Condoleezza Rice - houve um show musical com o tenor Andrea Boccelli.