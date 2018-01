Bush compara Simón Bolívar a George Washington O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, comparou nesta segunda-feira, 5, a trajetória de Simón Bolívar com a de George Washington, primeiro presidente americano e considerado o pai da pátria. "Como Washington, Bolívar foi um general que lutou pelo direito de seu povo", disse Bush em discurso na Câmara Hispano-americana de Comércio. O governante americano, que inicia uma viagem pela América Latina esta semana, disse que, da mesma forma que Washington, Bolívar conseguiu derrotar uma potência colonialista e sua figura "pertence a todos os que amam a liberdade". No entanto, Bolívar é o símbolo do movimento antiamericano liderado pelo presidente da Venezuela, Hugo Chávez, duro crítico da política externa dos EUA e aliado do governante cubano, Fidel Castro. O presidente dos EUA lembrou que nem Washington nem Bolívar tiveram filhos e que portanto "todos nós, americanos, podemos nos considerar seus filhos". Bush visitará a partir de quinta-feira o Brasil, Uruguai, Colômbia, Guatemala e México.