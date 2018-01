Bush completa 60 anos, mas sem grandes festejos O presidente dos Estados Unidos comemorou seu aniversário na última terça-feira, em meio às celebrações do Dia da Independência do país, e não estavam previstos festejos para esta quinta-feira. Entretanto, o aniversário do chefe de Estado foi mencionado ao longo do dia durante reuniões e aparições públicas, entre elas uma entrevista coletiva ao lado do primeiro-ministro do Canadá, Stephen Harper. Nessa aparição, Bush brincou com os jornalistas ao afirmar que ter 60 "é menos idade do que parece". Bush também recebeu os cumprimentos dos presidentes Hu Jintao (China) e Vladimir Putin (Rússia) ao falar com ambos por telefone para discutir a crise em torno dos testes com mísseis de longo alcance realizados esta semana pela Coréia do Norte.