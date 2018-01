Bush comprometeu guerra ao terror ao invadir Iraque, diz Clarke O ex-conselheiro da Casa Branca para contra-terrorismo Richard Clarke reiterou nesta quarta-feira, perante uma comissão nacional que investiga os ataques de 11 de setembro de 2001, as duras críticas que fez em livro à conduta da administração Bush antes e depois dos atentados. "Minha impressão era que combater o terrorismo em geral e lutar contra a Al-Qaeda, em particular, era uma prioridade extraordinariamente alta na administração Clinton" enquanto a administração Bush tornou-a "um tema importante mas não urgente" afirmou Clarke, repetindo, em depoimento transmitido pelas redes de televisão a cabo, umas das teses centrais do livro Contra Todos os Inimigos, que lançou no início desta semana. No livro, Clarke afirma que o presidente George W. Bush deu pouca atenção ao perigo que representava a Al-Qaeda antes dos ataques contra o World Trade Center e o Pentágono, e, depois, instruiu assessores a encontrar um nexo inexistente entre o então ditador iraquiano, Saddam Hussein, e o chefe da Al-Qaeda, Osama bin Laden, para justificar a invasão do Iraque. Mais de uma vez, nas mais de duas horas de seu depoimento, Clarke desmentiu afirmações públicas feitas pela conselheira de Segurança de Bush, Condoleezza Rice, sobre a estratégia da administração republicana contra o terrorismo, antes e depois de 11 de setembro. Rice reuniu-se com os membros da comissão, em sessão fechada, mas recusou-se a comparecer a uma audiência pública, sob a alegação de que, pela natureza do cargo que ocupa, seu depoimento à comissão, estabelecida pelo Congresso, violaria a separação de poderes.