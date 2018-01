Bush condena atentado no Oriente Médio O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, condenou hoje um atentado que matou oito pessoas em Israel, ao mesmo tempo em que três furiosos enviados israelenses se reuniam com o secretário de Estado norte-americano, Colin Powell. Falando a jornalistas em frente à Casa Branca, Bush afirmou que havia telefonado para o primeiro-ministro em exercício de Israel, Ehud Barak, para, entre outras coisas, expressar suas condolências. "Condeno energicamente o terrível ato de violência ocorrido nesta manhã no oriente Médio", disse Bush. "Conclamo todas as partes para que realizem os máximos esforços para pôr um fim à violência". O presidente norte-americano não tomou partido, apenas disse que os Estados Unidos "seguirão trabalhando com todas as partes para tentar devolver a calma à região. Depois de se encontrar com Powell em Washington, Dore Gold, ex-embaixador israelense na ONU, atribuiu os ataques recentes ao braço militar Fatah, principal componente da Organização para a Libertação da palestina (OLP), e aos guarda-costas do líder palestino, Yasser Arafat. "Não são atos espontâneos de violência", concluiu ele. Gold estava acompanhado do ex-chanceler Moshe Arens e o embaixador Zalman Shoval.