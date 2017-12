Bush condena mídia e protestos violentos O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, disse nesta quarta-feira que condena as charges de Maomé e pede o fim manifestações violentas. "Eu peço aos líderes nacionais ao redor do mundo um esforço pelo fim da violência. Precisamos proteger a vida de diplomatas inocentes que estão servindo seus países", disse Bush, que fez seus comentários após encontrar com o rei da Jordânia, Abdullah II. O líder da Jordânia pediu para os manifestantes que demonstrem seus pontos de vista articuladamente e pacificamente. A policia no Afeganistão matou quatro manifestantes a tiros nesta quarta-feira. A ação teve o intuito de parar milhares de manifestantes que marchavam em direção a uma base militar americana. Até agora 11 afegãos foram mortos nos protestos da última semana. Várias cidade afegãs estão paradas devido às manifestações que surgiram após a republicação das charges de Maomé.