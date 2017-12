Bush confirma Condoleezza Rice para o lugar de Powell O presidente dos EUA, George W. Bush, confirmou o nome de sua conselheira de Segurança Nacional, Condoleezza Rice, para o cargo de secretária de Estado, no lugar de Colin Powell. O ocupante do posto de secretário de Estado americano é o responsável pela diplomacia dos Estados Unidos. Colin Powell, que tornou sua demissão pública na segunda-feira, era considerado um moderado dentro do governo Bush, em constante conflito com os chamados "falcões" da política externa, como o secretário de Defesa Donald Rumsfeld e a própria Rice. "O secretário de Estado é a face dos EUA para o mundo, e na doutora Rice o mundo verá a força, graça e a decência de nosso país", disse o presidente. Ele agradeceu Powell por trabalhar "incansavelmente e de forma abnegada" pelo país.