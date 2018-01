Bush confirma reunião com Abbas e Sharon A Casa Branca anunciou nesta quarta-feira que o presidente George W. Bush se encontrará com os primeiros-ministros palestino e israelense, Mahmoud Abbas e Ariel Sharon, na Jordânia. O presidente dos Estados Unidos fará uma série de visitas ao Oriente Médio e às tropas no Iraque entre os dias 2 e 5 de junho. Abbas anunciou hoje que vai se reunir com Sharon, na quinta-feira. "Eu me encontrarei amanhã com Ariel Sharon para discutir a aplicação do Mapa da Paz", disse Mahmoud Abbas aos jornalistas por ocasião de uma reunião, em Ramallah, com a ministra espanhola das Relações Exteriores, Ana Palacio. O encontro será realizado "quinta-feira à tarde em Jerusalém", precisou o ministro da Informação palestino, Nabil Amr. Por sua vez, Sharon recusou-se a precisar quando será realizada a reunião, inicialmente prevista para hoje. "No momento, nada está agendado", limitou-se a dizer um porta-voz de Ariel Sharon. Na terça-feira, autoridades israelenses e palestinas anunciaram o adiamento do encontro, que vai preceder a cúpula entre o presidente norte-americano, George W. Bush, Ariel Sharon e Mahmoud Abbas e que poderá realizar-se na semana de 2 de junho, na Jordânia. As duas partes rejeitaram a responsabilidade por esse adiamento. O ministro da Informação jordaniano, Mohammad Adwan, disse na terça-feira que o seu país vai sediar a cúpula Sharon-Abbas- Bush, mas não divulgou qualquer data, dizendo apenas que o encontro será em Aqaba (sul).